Kurz nach Geburt: Ist sie die Mama von Ronan Keatings Enkel?

Endlich ist bekannt, wer die Mutter von Jack Keatings (23) Baby ist. Der Sohn des Sängers Ronan Keating (46) verkündete erst vor wenigen Tagen, dass er überraschend Vater geworden ist. Im Netz teilte der einstige Love Island-Teilnehmer auch gleich ein Foto von sich und seiner Tochter. Bisher war allerdings nicht klar, wer die Mutter der Kleinen ist. Doch jetzt soll die Identität der Mama von Jacks Baby bekannt sein.

Laut The Sun handelt es sich bei der frischgebackenen Mama um Keely Iqbal. Die Brünette soll Künstlerin und Marketingspezialistin sein und sogar eigene Sneaker-Desings entwickeln. Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigte sie sich zuletzt hochschwanger und in großer Vorfreude auf den Nachwuchs. Wer der Vater ihres Babys ist, offenbarte sie allerdings nicht. Aber Keely soll sich wohl in Jacks Kommentarspalte unter dem Baby-Post für die Glückwünsche bedankt haben. Ob die beiden auch tatsächlich ein Paar sind, ist derweil noch nicht bekannt.

Bis zuletzt schien Jack nämlich noch Single zu sein. Er hatte kurz vor der Geburt offenbart, dass er auf Dating-Websites unterwegs sei. "Ich bin auf Hinge, aber ich nutze das nicht allzu ernsthaft. Ich schaue ab und zu rein. Ich genieße es, Single zu sein", hatte er dem Irish Independent erklärt. Er hatte auch versichert, dass sein Profil echt sei, obwohl die Leute glauben, seine Bilder seien gestohlen.

Instagram / jackkeating11 Jack Keating mit seiner Tochter

Instagram / keely.arts Keely Iqbal, Künstlerin

Instagram / jackkeating11 Jack Keating im November 2022

