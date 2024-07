Ronan Keating verrät Details zu Storms geheimer Operation

Ronan Keating (47) versetzte seine Fans in große Sorge, nachdem er in einem emotionalen Post verkündet hatte, dass seine Frau Storm Keating (42) sich einer geheimen Operation unterziehen muss. Nun bringt der Sänger Licht ins Dunkel. "Storm ist ein Superstar und ein Kraftpaket. Sie musste sich einer Operation unterziehen, die mit der Wirbelsäulenoperation zusammenhing, die sie vor drei Jahren hatte. Es hatte damit zu tun", verrät er im Gespräch mit RSVP und fügt hinzu: "Sie hat sich in sechs Wochen erholt. Sie ist unglaublich."

Bereits am Tag nach der Operation habe Storm aufstehen und gehen können, was bei Ronan große Bewunderung auslöste. "Es war eine harte Genesung für sie, sie arbeitet im Moment an vielen verschiedenen Projekten. Sie ist ununterbrochen im Einsatz. Sie hat zu viel um die Ohren und ich wünschte, sie würde sich ein wenig zurückhalten. Sie ist einer dieser Menschen, die nie aufhören", schwärmt der "When You Say Nothing at All"-Interpret von seiner Frau.

Außerdem verrät der 47-Jährige, dass Storm keine Schmerzen mehr hat und den Eingriff gut überstanden hat: "Die Operation war ein Erfolg, und sie fühlt sich großartig." Zuvor hatte Ronan in einem kryptischen Instagram-Post von Storms bevorstehender Operation berichtet: "Für dich, meine Kriegerin. Heute und jeden Tag. Meine Stormy. Eine Herausforderung steht an, aber deine Stärke verblüfft mich. Mit dir – jeden Schritt. Ich liebe dich, Baby."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ronan Keating, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Ronan Keating und seine Frau Storm im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Ronan Keating so offen über die Operation seiner Frau spricht? Sehr berührend und authentisch! Ich finde, das sollte er lieber privat halten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de