So entdeckte Ronan Keatings erste Frau Yvonne seine Affäre

Ronan Keating (47) und Yvonne Connolly waren 14 Jahre verheiratet, bis sie von der Affäre ihres Mannes mit einer Backgroundtänzerin Wind bekam und sich trennte. Durch Zufall fand die Blondine Ronans Telefonrechnung, die Anrufe an eine unbekannte Nummer aufwies. Die Nummer gehörte zu Francine Cornell, einer Tänzerin seiner Band Boyzone. Die damals 26-Jährige erzählt in einem Interview mit The Sun: "Sie wusste, dass etwas vor sich ging, und sie besorgte sich seine Telefonaufzeichnungen und rief meine Nummer an. Aus meiner Voicemail hat sie meinen Namen erfahren – so hat sie es herausgefunden." Beschwichtigungen haben nicht geholfen: "Ronan hat zunächst versucht, alles abzustreiten. Er sagte, ich sei eine Tänzerin von der Tournee und wir seien nur gute Freunde."

Francine hatte sich jedoch in Ronan verliebt und auch der Sänger soll ihr seine Liebe gestanden haben. Wenige Tage später machte er mit Francine Schluss, um für seine Frau zu kämpfen. Die betrogene Frau lud Francine jedoch zu einem klärenden Gespräch ein. "Ich brauchte einfach Antworten. Ich brauchte einfach die Wahrheit, und ich musste sicherstellen, dass die Geschichten zusammenpassen", berichtete Yvonne in der Show "Brendan O'Connor's Cutting Edge".

Nach dem intensiven Gespräch hatten beide Frauen Klarheit: "Wenn ich zurückblicke, läuft es darauf hinaus, dass es im Grunde zwei Mädchen waren, die in denselben Jungen verliebt waren und in einem fünfstündigen Gespräch feststellten, dass dieser Junge nicht der war, für den wir ihn hielten." Die Ehe von Ronan und Yvonne endete, obwohl sie mit ihren drei gemeinsamen Kindern eigentlich in dieser Zeit in ihre Traumvilla in die Nähe von Dublin ziehen wollten.

Getty Images Ronan Keating und seine Ex-Frau Yvonne

Getty Images Ronan Keating mit seiner Ex-Frau Yvonne und den Kindern Jack, Melissa und Ali

