Ronan Keating lässt sich neuen Hund mit Privatjet einfliegen

Ronan Keating (47) hat ziemlich tief in die Tasche gegriffen, um seine jüngsten Familienmitglieder sicher nach Australien zu bringen. Der Sänger ließ seinen neuen Hund Saint in einem eigens für Tiere reservierten Privatjet einfliegen – ein einziger Sitz kostet bereits über 15.000 Euro. Begleitet wurde die tierische Reise auch von der Hauskatze der Familie. Wie Fotos und Videos belegen, ging es für die Vierbeiner unter luxuriösen Bedingungen nach Down Under, wo Ronan und seine Frau Storm (43) zusammen mit ihren Kindern Cooper (7) und Coco (4) die kommenden Monate verbringen werden. "Wir haben unsere anderen Babys sicher und gesund bekommen", schrieb der frühere Boyzone-Star auf Instagram.

Hinter der extravaganten Reise steckt laut Mirror nicht nur Tierliebe: Die Cane-Corso-Rasse wurde speziell ausgebildet, um die Familie zu schützen – ein Punkt, der für Ronan offenbar besonders wichtig ist. Storm zeigte sich begeistert von der Fluggesellschaft und erklärte, dass diese Projekte zur Kompensation von CO₂-Emissionen unterstütze, was die klimatischen Auswirkungen der Reise zumindest teilweise ausgleichen soll. In den sozialen Medien sorgte der Fall trotzdem für Diskussionen und unterschiedliche Reaktionen – von Bewunderung bis Kritik. "Unglaublich, wie die andere Hälfte lebt", heißt es in dem am häufigsten gelikten Kommentar. Unmittelbar darauf folgt aber auch: "Er hat es sich verdient! Gib es aus!"

Ronan möchte nach dem Abschied von seiner Radiosendung bei Magic FM mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. In Australien, der Heimat seiner Frau Storm, hat er aktuell eine zweite Basis geschaffen. Im August erzählten die beiden, dass sie eine ganze Weltreise mit Cooper und Coco planen. Nach Australien sollen vielleicht Madrid, Paris und Dubai folgen, wie Mirror berichtete.

Instagram / rokeating Ronan Keating mit seinem Hund Saint

Instagram / stormykeating Ronan, Storm, Coco und Cooper Keating im August 2024

