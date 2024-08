Ronan Keating und Storm planen Weltreise mit ihren Kindern

Für Ronan Keating (47) und seine Frau Storm Keating (42) wird die kommende Zeit sehr aufregend! Wie die Fernsehproduzentin auf Instagram verkündet, werden sie mit ihren Kindern Cooper (7) und Coco die Welt erkunden. "Nächster Stopp: Australien. Dann vielleicht ein bisschen Madrid, Paris, Dubai. Mal sehen, wohin der Wind uns trägt. Der Beginn eines völlig neuen Abenteuers im Ausland", schwärmt Storm. Und dabei scheint die Dauer der Reise für sie keine Rolle zu spielen, wie sie fortführt: "Wir werden einfach eine Weile reisen, unsere Herzen höherschlagen lassen und so viel Zeit wie möglich mit den Kindern, der Familie und Freunden verbringen!"

Erst vor zwei Tagen feierten Ronan und Storm ihren 14. Hochzeitstag – passend dazu gab es von der 42-Jährigen einen niedlichen Beitrag im Netz. Auf Instagram schrieb sie liebevolle Worte an ihren Mann: "Du bist mein Grund, weiterzumachen, wenn ich müde und schwach bin. Du bist der Grund, warum mein Herz so erfüllt ist und warum ich so dankbar bin. Ich freue mich so darauf, dieses nächste Kapitel mit dir zu beginnen!" Für Storm sei Ronan ihr "bester Freund" und "der Mann ihrer Träume", der sie manchmal "in den Wahnsinn treibt", wie sie weiter schwärmt.

Wie gut die beiden zusammenhalten, zeigten sie bereits im vergangenen Monat. Der Sänger verriet damals in einem Gespräch mit RSVP, dass seine Frau einen medizinischen Eingriff hatte. "Storm ist ein Superstar und ein Kraftpaket. Sie musste sich einer Operation unterziehen, die mit der Wirbelsäulenoperation zusammenhing, die sie vor drei Jahren hatte", erklärte der 47-Jährige. Bereits 2021 musste sich Storm nämlich einer Notoperation unterziehen, um aufgrund eines Bandscheibenvorfalls den Verlust der Funktionsfähigkeit ihrer Beine und ihrer Blase zu verhindern.

Instagram / stormykeating Ronan, Storm, Coco und Cooper Keating im August 2024

Getty Images Ronan Keating und seine Frau Storm Keating bei der Premiere von "Keine Zeit zu sterben" in London

