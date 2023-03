Nach Fremdgeh-Drama: Yvonne Woelke hat große Karrierepläne

Yvonne Woelke (41) zieht offenbar ihre Vorteile aus dem Medienrummel um ihre Person. Die Schauspielerin war dieses Jahr als Dschungelcamp-Begleitung für ihre einstige Freundin Djamila Rowe (55) nach Australien gereist. Dort traf sie auf Iris Kleins (55) Mann Peter (55). Daniela Katzenbergers (36) Mutter unterstellte ihrem Gatten und der Blondine eine Affäre. Seitdem liefern die drei sich eine schier endlose öffentliche Schlammschlacht. Nun will Yvonne offenbar im Reality-TV durchstarten.

Das behauptet zumindest eine Bild-Journalistin: "Yvonne verfolgt auf jeden Fall einen klaren Karriereplan. Ich weiß [...], dass sie jetzt unbedingt selber als Kandidatin in bestimmte TV-Formate möchte [...] also sie will unbedingt ins Fernsehen und das nächste Format, das ansteht, ist das große Promi-Büßen." In dieser Show bekommen Stars und Sternchen die Möglichkeit, ihre Sünden zu gestehen. Außerdem sei die Berlinerin auch an einer Teilnahme an Promi Big Brother interessiert. Zusätzlich gibt es Spekulationen, dass die Tatort-Darstellerin und ihr mutmaßlicher Liebhaber Peter beide nächstes Jahr in das Dschungelcamp einziehen sollen.

Während Yvonne ihre neuen Möglichkeiten in der Öffentlichkeit auslotet, behauptet sie weiter felsenfest, dass an den Behauptungen von Iris nichts dran sei. "Es wurden einfach so viele Falschdarstellungen an die Öffentlichkeit gebracht und mir ist es einfach wichtig zu betonen, dass da nichts mit Peter war. Es war keine Affäre, wir haben unsere Partner nicht betrogen, Peter und ich, und es ist halt einfach schade, dass uns nicht geglaubt wird", schilderte sie in der TV-Show "Volles Haus" vor wenigen Tagen.

ActionPress Djamila Rowe und Yvonne Woelke 2019

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

