Yvonne Woelke versichert: Es läuft nichts mit Peter Klein!

Sind die Gerüchte nicht wahr? Im Rahmen des diesjährigen Dschungelcamps war nicht die Show an sich das Top-Gesprächsthema, sondern vielmehr das, was bei den Begleitpersonen Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (55) angeblich hinter den Kulissen passierte. Es heißt, die beiden seien während ihrer Zeit in Australien miteinander eine Affäre eingegangen und hätten somit ihre jeweiligen Partner betrogen. Jetzt besteht Yvonne aber darauf: Es lief nichts mit Peter!

In der TV-Show "Volles Haus" schildert die Blondine: "Es wurden einfach so viele Falschdarstellungen an die Öffentlichkeit gebracht und mir ist es einfach wichtig zu betonen, dass da nichts mit Peter war. Es war keine Affäre, wir haben unsere Partner nicht betrogen, Peter und ich, und es ist halt einfach schade, dass uns nicht geglaubt wird." In Bezug auf das Ehe-Aus zwischen Peter und seiner Ex Iris Klein (55) meint sie, dass die Beziehung wohl nicht stabil gewesen sei. "Außerdem: Wenn ich eifersüchtig bin, lasse ich meinen Mann nicht drei Wochen allein nach Australien", äußert die 41-Jährige.

Yvonne habe jeglichen Grund, auf Iris sauer zu sein. Die Schauspielerin erklärte vor Kurzem, dass die Ex von Peter tatsächlich mit einem Anwalt gegen sie vorgehen wolle. "Natürlich muss ich auch reagieren, mein Anwalt macht das, weil ich mich nicht auch noch darum kümmern kann", gab die Blondine bekannt.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, Juli 2019

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Februar 2023

