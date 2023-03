Findet die Met Gala dieses Jahr ohne die Kardashians statt?

Wird der Kardashian-Jenner-Clan dieses Jahr etwa auf der Met Gala fehlen? Eigentlich gehört die Reality-Familie als feste Instanz auf den roten Teppich des Fashion-Events. Dabei glänzen sie in jedem Jahr mit ihren ausgefallenen Outfits. Doch diesmal scheint die Organisation der Veranstaltung die berühmten Schwestern nicht dabei haben zu wollen. Laut Page Six hat das Team von Vogue-Chefin Anna Wintour (73) beschlossen, die Kardashians 2023 nicht einzuladen. Allerdings hat der Veranstalter das bisher noch nicht bestätigt. Kommen Kim (42), Khloé (38), Kourtney (43) sowie Kendall (27) und Kylie (25) 2023 nicht, müssen die Fans aber auf die vielen besonderen Looks verzichten.

