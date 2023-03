Hühnereintopf? Das gibt es nach der Oscarverleihung zu essen

Heute Abend ist es wieder so weit – Stars und Sternchen tummeln sich auf dem in diesem Jahr champagnerfarbenen Teppich der Oscars! Es ist wohl der Traum jedes Filmschaffenden eines Tages mit dem begehrten Goldjungen ausgezeichnet zu werden. Doch nach der Verleihung ist das Event längst nicht vorbei – dann steht nämlich noch die glamouröse Afterparty an! Der österreichische Koch Wolfang Pluck plaudert nun aus: Das wird bei den Oscars aufgetischt!

Seit fast 30 Jahren bekocht der 73-Jährige nun schon Hollywoods Elite nach den Academy Awards. Wie er gegenüber Spiegel verrät, werden nach der berühmten Verleihung insgesamt 35 Gerichte gekocht! Wolfang zählt einige der Speisen auf: "Thunfischtatar, Tomaten-Reiswaffeln, Pilz-Potstickers, Shrimp Spring Rolls, Matzecracker mit Räucherlachs, Fish and Chips, Mac and Cheese. Feines und Einfaches, viele bekannte Sachen, viel Neues. Sushi und veganes Sushi, unsere berühmte Lachspizza. Dann natürlich unsere Räucherlachs-Oscars, die haben Tradition beim Governors Ball." Dabei haben einige Promis aber auch ihre ganz besonderen Wünsche, wie der Koch zudem ausplaudert: "Steven Spielberg rief mich gestern an und sagte: 'Wolfgang, mach am Sonntag unbedingt deinen Hühnereintopf.'"

So ein besonderes Dinner brauche jedoch auch einiges an Vorbereitung! "Wir fangen drei Tage vor den Oscars an, die meisten Sachen kommen am Freitag, da geht es dann richtig los. Und manchmal geht es anschließend noch weiter", erzählt Wolfgang.

Getty Images Wolfgang Puck beim Academy Awards Governors Ball 2015

Getty Images Steven Spielberg bei den Annual Writers Guild Awards 2023

Getty Images Jessica Chastain bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2022

