Bei den Oscars gibt es dieses Jahr keinen roten Teppich!

Die 95. Verleihung der Oscars findet in der kommenden Sonntagnacht im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Dann werden die besten Filme und Filmschaffenden des Kinojahres 2022 ausgezeichnet. Die Hollywoodstars sitzen schon in den Startlöchern, um ihre Oscar-Outfits auf dem berühmten roten Teppich zur Schau zu stellen. Doch auf eins müssen die Stars wohl verzichten – bei den diesjährigen Oscars gibt es erstmals keinen roten Teppich!

Wie der Spiegel berichtet, wurde am Mittwoch auf der Flaniermeile vor dem Dolby Theatre ein Teppich in "Champagner"-Farbe ausgerollt. Knapp hundert Meter lang und gut zehn Meter breit bedeckt der beigefarbene Teppich ein Stück des sonst stark befahrenen Hollywood Boulevards. US-Komiker und Moderator der Oscarverleihung Jimmy Kimmel (55) spielte auf den Vorfall mit Will Smith (54) bei der letzten Gala an: "Die Entscheidung für die Champagner-Farbe statt eines roten Teppichs zeigt doch, wie zuversichtlich wir sind, dass kein Blut vergossen wird."

Der Geschäftsführer der Oscar-Akademie Bill Kramer, gab eine elegantere Erklärung für den Farbwechsel des Teppichs ab. "Wir wollten dem Schaulaufen der Stars am Sonntagabend einen glamourösen Anstrich geben", verkündete er. Vorhänge und andere Kulissenelemente sollen aber weiterhin in der Signalfarbe Rot leuchten.

Anzeige

Getty Images Oscars 2023: Erstmals gibt es einen beigefarbenen Teppich

Anzeige

Getty Images Oscar Moderator Jimmy Kimmel

Anzeige

Getty Images Geschäftsführer der Oscar-Akademie Bill Kramer

Anzeige

Was haltet ihr von dem Farbwechsel? Finde ich gut! Finde ich blöd! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de