In Costa Rica: Jasmin Tawil soll festgenommen worden sein

Jasmin Tawil (40) steckt wohl in Schwierigkeiten. Die Ex-Frau von Adel Tawil (44) blickt auf eine durchwachsene Zeit zurück. Nach der Trennung fiel die Ex-GZSZ-Darstellerin in ein tiefes Loch – daraufhin durchlebte sie eine schwierige Zeit. 2021 war die Schauspielerin dann mit ihrem neuen Partner nach Costa Rica gezogen. Vor Kurzem machten dann Gerüchte die Runde, dass sie dort verhaftet worden sein soll. Ihr Vater bestätigte diese Info nun.

Wie RTL berichtet, bestätigte Jasmins Vater Michael Weber die News im Interview. Auch die Spekulationen, dass Jasmins Sohn Ocean aktuell im Heim ist, seien wahr: "Ich habe von mehreren Quellen aus Costa Rica gehört, dass meine Tochter im Gefängnis sitzt und mein Enkel Ocean im Heim ist." Seit dem 20. Februar habe er Kontakt mit dem Konsulat und versuche, seinen Enkel aus dem Heim rauszuholen – da dieser aber die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, gestalte sich das schwierig. "Ich bin unendlich traurig und weiß aktuell nicht, was ich machen soll", meinte Jasmins Vater.

In den vergangenen Monaten hätte Jasmins Lebenssituation sich verändert, erzählte Michael: "Unser Verhältnis war bis vor zwei Monaten wieder gut, und dann ist sie in ein tiefes Tal gefallen." Über den Grund der Verhaftung sagte er aber nichts.

Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean im Restaurant

Jasmin Tawil

