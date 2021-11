Jasmin Tawil (39) sorgt sich um ihre Gesundheit. Die Schauspielerin ist gerade als Kandidatin bei Unbreakable – Wir machen Dich stark! als Kandidatin zu sehen. Dabei wird ihr nicht nur mental, sondern auch körperlich viel abverlangt. Das wird der Ex-Frau von Adel Tawil (43) nach einer sportlichen Challenge in der zweiten Folge erneut sehr bewusst. Nach der Herausforderung gesteht sie: Sie hat große Angst, einen Herzinfarkt zu erleiden!

"Ich bin nicht mehr so belastbar. Ich weiß nicht, inwieweit ich an meine Grenzen hier gehen muss", erzählt die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihrer Mitstreiterin Mimi Fiedler (46) im Vertrauen. Vor allem bereitet ihr der Gedanke, dass eine Aufgabe ihr so viel abverlangen könnte, dass ihr Herz das nicht mehr aushält, große Bauchschmerzen. "Ich habe mein Herz sehr, sehr, sehr krass belastet in den letzten Jahren. Deswegen lebe ich jetzt auch sehr ruhig und zurückgezogen", erklärt Jasmin. Umso mehr fürchtet sie sich davor, mal einer stressigen Situation nicht rechtzeitig ausweichen zu können und dann einen Herzinfarkt zu bekommen: "Darauf habe ich wirklich überhaupt keinen Bock."

Die 39-Jährige offenbart außerdem in dem Gespräch, dass sie unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Manchmal triggern sie einige Sachen so stark, dass sie förmlich die Orientierung verliert. Dann trotzdem zu funktionieren, ist für Jasmin sehr anstrengend. Ihre wohl größte Motivation dabei – ihr Sohn Ocean Malik: "Ich möchte vor allem für meinen Sohn funktionieren. Es ist ein ordentlicher Kampf. Ich würde so gerne wieder die beste Version von mir selbst werden."

Getty Images Jasmin und Adel Tawil im Jahr 2010

Sat.1 / Marc Rehbeck Jasmin Tawil

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

