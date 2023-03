Kurz nach Auftritt: Rapper Costa Titch (†28) ist gestorben

Die Rap-Szene ist in großer Trauer! Costa Titch ist in seinem Heimatland Südafrika ein gefeierter Rapper. Im Netz teilte der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Constantinos Tsobanoglou heißt, regelmäßig Aufnahmen von seinen gut besuchten Konzerten. Auch am Samstag spielte er wieder vor großem Publikum. Doch leider war es für ihn sein letzter Auftritt: Costa Titch verstarb überraschend nach seinem Auftritt.

Wie verschiedene Medien berichteten, soll der 28-Jährige am Samstag vor den Augen seiner Fans auf der Bühne zusammengebrochen sein. Im Krankenhaus kämpften die Ärzte vergeblich um sein Leben. Auf Instagram bestätigte seine Familie nun den Verlust: "Der Tod hat auf tragische Weise an unsere Tür geklopft. Er beraubt uns unseres geliebten Sohnes, Bruders und Enkels Constantinos Tsobanoglou (28), den Südafrika unter seinem Künstlernamen 'Costa Titch' zu lieben und zu vergöttern gelernt hatte."

Trotz ihres Schmerzes fanden die Hinterbliebenen des Rappers auch emotionale Worte für die Notfallhelfer. "Wir sind dankbar für die Rettungskräfte und alle, die in seinen letzten Stunden auf dieser Erde anwesend waren", schrieben sie in ihrem Statement. Die Fans des Südafrikaners sind von den traurigen Nachrichten erschüttert.

Anzeige

Instagram / costatitch Costa Titch, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / costatitch Costa Titch, Musiker

Anzeige

Instagram / costatitch Costa Titch, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de