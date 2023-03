Zum Geburtstag: Fiona Erdmann macht ihrem Mo Liebeserklärung

Fiona Erdmann (34) widmet ihrem Partner große Worte! Die Influencerin lebt mit ihrem Mo in Dubai und hat mit ihm dort eine kleine Familie gegründet: Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Leo und Neyla. Vor wenigen Wochen stellte die Beauty ihrer Community dann endlich ihren Schatz vor und zeigte erstmals sein Gesicht. Nun hatte Mo Geburtstag – zu diesem Anlass machte Fiona ihm eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram teilte Fiona ein Foto, auf dem sie und Mo gemeinsam in die Kamera lächeln – auch ein Geburtstagskuchen und Luftballons sind auf der Aufnahme zu sehen. In der Betitelung verlieh das Model seinen Gefühlen Ausdruck: "Herzlichen Glückwunsch an den Mann, den ich liebe. Wegen dir ist meine Welt ein besserer Ort. Ich liebe dich für immer", schrieb Fiona.

Auch von Fionas Fans gab es daraufhin reichlich Glückwünsche in der Kommentarspalte des Beitrags. "Du bist toll! So eine süße Familie. Alles Gute!", schrieb unter anderem eine Followerin zu dem süßen Geburtstagspost.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Mo

Instagram / ichbinmohabibi Mo und Fiona Erdmann im Februar 2023

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Partner Mo

