Jasmin Tawil wurde in Costa Rica offenbar festgenommen!

Hat Jasmin Tawil (40) etwa Probleme? Die vergangenen Jahre waren für die Ex-GZSZ-Darstellerin nicht gerade leicht. Von 2011 bis 2014 war sie mit dem Musiker Adel Tawil (44) verheiratet – nach ihrer Trennung fiel der TV-Star jedoch in ein tiefes Loch. Zwischenzeitlich belastete ihre Lage sie so sehr, dass sie bei sich sogar einen Herzinfarkt befürchtete. 2021 brachen dann wieder bessere Zeiten für sie an – zusammen mit ihrem Sohn zog sie nach Costa Rica. Nun aber der Schock: Jasmin wurde offenbar verhaftet. Ihr Vater bestätigte diese Info gegenüber RTL: "Ich habe von mehreren Quellen aus Costa Rica gehört, dass meine Tochter im Gefängnis sitzt." Warum die 40-Jährige festgenommen wurde, ist unklar...

