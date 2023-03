Nach Fehlgeburt: Valentin Lusin meldet sich erstmals zu Wort

Diese Zeit ist für Renata Lusin (35) und ihren Ehemann Valentin Lusin (36) nicht leicht. Bereits seit geraumer Zeit versucht das Paar nun schon, eine Familie zu gründen. Nun erlitt die Tänzerin jedoch zum wiederholten Male eine Fehlgeburt. Jetzt meldet sich erstmals der Let's Dance-Profi gegenüber RTL zu Wort: "Meine Frau ist eine toughe Frau. Sie ist so, so stark – das bewundere ich an ihr! Ich liebe sie dafür, wie sie es immer wieder schafft, in schwierigen Situationen nach vorne zu gucken, sich zu sammeln." Der 36-Jährige zeigt sich zuversichtlich, dass er und seine Liebste gemeinsam diese schwere Zeit meistern werden.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de