Wie bitte? So luxuriös waren die Oscar-Goodie-Bags 2023!

Bei den Oscars konnten einige Promis so richtig absahnen! Am vergangenen Sonntag wurden die heiß begehrten Awards im Dolby Theatre in Hollywood verliehen. Zu den Stars des Abends zählten unter anderem Brendan Fraser (54) und Michelle Yeoh (60), die jeweils den Preis als "Bester Hauptdarsteller" und als "Beste Hauptdarstellerin" entgegennehmen durften. Doch auch diejenigen, die leer ausgingen, konnten sich über ein Geschenk freuen: Es regnete nämlich äußerst luxuriöse Goodie-Bags!

Wie Bild berichtete, sollen bei der Auszeichnung insgesamt 26 Gäste die Tüte erhalten haben – zu den Auserwählten zählten alle Nominierten der bedeutendsten Kategorien wie Cate Blanchett (53) und Colin Farrell (46). Laut Lash Fary, einem der Verantwortlichen, hatten die Präsente einen Wert von rund 118.000 Euro. "Echte Produkte zum Anfassen sind nur im Wert von ungefähr 5000 Euro enthalten. Dazu gehört eine Luxus-Gesichtscreme im Wert von ca. 125 Euro, die auf menschlicher Stammzellenforschung basiert. Der Rest der Goodie-Bag sind Geschenkgutscheine über rund 100.000 Euro", erklärte Lash.

Bei den Gutscheinen handelte es sich zum einen um eine Reise nach Italien und auch um einen dreitägigen Trip nach Kanada. In Sachen Beauty beschenkte Lash seine Klienten mit Gutscheinen für Botox-Behandlungen im Wert von rund 10.000 Euro.

Brendan Fraser, Oscar-Gewinner 2023

Cate Blanchett bei den Oscars 2023

Colin Farrell bei den Oscars 2023

