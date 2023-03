Blondie: Kourtney Kardashian fühlt ihren neuen Hairstyle!

Kourtney Kardashian (43) schaut vermutlich den ganzen Tag in den Spiegel! Die Unternehmerin trug ihre Haare in den vergangenen Jahren stets in einem glänzenden Brünett. Nach ihrer Heirat mit Travis Barker (47) hatte die dreifache Mutter aber augenscheinlich Lust, mal etwas Neues auszuprobieren. Vor wenigen Tagen überraschte sie ihre Fans mit einem neuen Look – sie ist jetzt eine heiße Blondine. Und es ist offensichtlich: Kourtney fühlt sich richtig wohl!

Via Instagram teilte die 43-Jährige nun neuen Blondie-Content. Zuvor ließ sich die The Kardashians-Beauty von ihrem Glam-Team hübsch machen. Ein sexy Make-up, ein schickes Outfit und ihre top gestylten Haare ließen sie sich offenbar richtig wohl in ihrer Haut fühlen. Ihre blonde Mähne trug sie für das kleine Fotoshooting im angesagten Wet-Look.

Bei ihren Fans kommt ihre Typ-Veränderung allerdings nicht ganz so gut an. "Ich liebe es, wenn Frauen ihren Style und ihre Identität über Nacht für einen Typen ändern", kommentierte ein User ironisch. Andere finden, dass Kourtney mit ihren Haaren nicht mehr natürlich aussehen würde. "Sie war mal die natürliche Kardashian. Jetzt nicht mehr – gefällt mir nicht, sorry", merkte ein anderer an.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2023

