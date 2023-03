Heiße Blondine: Kourtney Kardashian zeigt ihren neuen Look!

Na, das ist doch mal eine Verwandlung! Kourtney Kardashian (43) heiratete im vergangenen Jahr ihren Liebsten Travis Barker (47). Schon vor ihrer Vermählung fiel die Unternehmerin vor allem mit ihrer modischen Look-Veränderung auf. Während sie vorher auf eher schlichtere Outfits setzte, mag sie es inzwischen gerne knapp, eng und mit ganz viel Leder. Nun fügte Kourtney dem Ganzen noch ein Haar-Makeover hinzu – sie ist nun eine Blondine!

Am Samstag besuchte die 43-Jährige zusammen mit ihrem Gatten einen UFC-Kampf in Los Angeles. Zu diesem Anlass führte die The Kardashians-Bekanntheit erstmals ihre neue Frisur aus, wie Bilder zeigen, die HollywoodLife vorliegen. Ihre blonden Haare setzte in einem ganz heißen Leder-Look in Szene, wie sie auf Instagram bewies. Zu einem eng anliegenden Korsett kombiniert die dreifache Mama die passende Hose sowie eine oversized Jacke.

Bereits am Samstag hatte die Lemme-Gründerin auf Social Media angeteast, dass sie sich ihre Mähne blond färbt. Auf ein Foto mussten die Fans jedoch noch einige Stunden warten. Mit ihrem neuen Look eifert sie ihren Schwestern nach: Sowohl Kim Kardashian (42) als auch Kylie Jenner (25) gingen bereits unter die Blondies.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2023

Getty Images Kylie Jenner im August 2018

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2023

