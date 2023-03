Hansi Flick kickt Stürmer Thomas Müller aus dem DFB-Team

Ist Thomas Müllers (33) Zeit in der Nationalmannschaft vorbei? Bei der WM 2022 in Katar hat das DFB-Team ziemlich enttäuschend abgeschnitten und schied bereits in der Vorrunde raus. Stürmerstar Thomas deutete daraufhin auch sein Karriereende im deutschen Team an – ruderte doch kurz darauf wieder zurück. Bundestrainer Hansi Flick (58) scheint ihm diese Entscheidung nun abgenommen zu haben – wird er in Zukunft noch auf Thomas setzen?

Für die DFB-Auswahl geht es am 25. März gegen Peru und drei Tage später gegen Belgien an den Start. "Thomas Müller wird bei den nächsten beiden Maßnahmen nicht dabei sein. Das ist mit ihm besprochen, ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben. Das bedeutet aber nicht, dass er für die EM kein Thema ist", sagt der Trainer im Interview mit Kicker. Ganz abgeschrieben scheint Thomas also vorerst nicht zu sein.

Seinen Platz soll vorerst Kai Havertz einnehmen. "Kai ist ein genialer Fußballer, sehr reflektiert und in seiner Persönlichkeit sehr erwachsen. Unsere Aufgabe ist es, dabei zu helfen, dass solche Spieler dann den nächsten Schritt machen und auch in der Nationalmannschaft Verantwortung übernehmen", erklärte Hansi seine Entscheidung.

Getty Images Thomas Müller und Hansi Flick, Januar 2021

Getty Images Thomas Müller, Assistenztrainer Marcus Sorg, Bundestrainer Hansi Flick und Kai Havertz

Getty Images Kai Havertz, Fußballer

