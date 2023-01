Rücktritt aus DFB-Team? Thomas Müller trifft Entscheidung

Wird Thomas Müller (33) auch in Zukunft im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auflaufen? Die WM 2022 in Katar ist vorbei – und die DFB-Elf schied bereits in der Vorrunde aus. Das war für die Spieler rund um Bundestrainer Hansi Flick (57) ziemlich enttäuschend. Thomas Müller deutete daraufhin sogar an, dass seine Karriere in der Nationalmannschaft vorbei sein könnte. Nun verkündet der Star des FC Bayern München seine Entscheidung.

Laut One Football hat sich Thomas in den vergangenen Wochen mit Bundestrainer Hansi intensiv ausgetauscht und betont, dass ein Rücktritt für ihn derzeit kein Thema ist: "Solange ich Profifußballer bin, werde ich immer für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen", erklärte er am Montag. Das letzte Wort habe allerdings immer noch der Trainer. "Wann, ob und wie muss der Nationaltrainer entscheiden. Das Ziel ist es, wieder erfolgreich zu sein. Das werden die kommenden Monate zeigen. In der Offensive hat Hansi viele Optionen. Ich bin da sehr entspannt, aber absolut zur Stelle, wenn der Trainer mich braucht", stellte er klar.

Die Enttäuschung über das frühe WM-Aus ging an Thomas nicht spurlos vorbei. "Man versucht, das zu verarbeiten. Das hat extrem wehgetan. Wenn man ein Turnier mit 32 Mannschaften spielt, werden 31 nicht gewinnen. Du musst das verarbeiten können. Am Ende des Tages ist es nur Fußball, das kann man schon von uns verlangen", erklärte der Stürmerstar.

