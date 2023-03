Spott von Ex Josi? Eric Sindermann zeigt sich wütend im Netz

Eric Sindermann (34) kann den Hohn seiner Ex nicht nachvollziehen! Vor wenigen Wochen verkündete der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer, dass er und seine neue Freundin Josephine Lehmann schon wieder getrennte Wege gehen. Der Grund: Eric war offenbar zu einnehmend, woraufhin sich die Erfurterin mit einem anderen Mann vergnügte. Zuletzt überraschte er seine Verflossene dennoch mit einem Paket – Josi zeigte sich daraufhin äußerst irritiert im Netz. Nach den vermeintlichen Sticheleien seiner Ex platzt Eric nun der Kragen.

Eric überraschte Josi am Montag mit einem Paket, in dem neben vergessenen Kleidungsstücken auch Autogrammkarten und unterschriebene Poster des Designers zu finden waren. Daraufhin machte die ehemalige Date or Drop-Kandidatin klar, dass sie die Aktion des 34-Jährigen nicht ernst nehmen könne. Warum sich Josi so abwertend im Netz äußert, trifft Eric nun scheinbar hart. "Ich hab vieles vergessen, aber du bist mir fremdgegangen. Du hast mich verarscht. Und dementsprechend erwarte ich von dir ein bisschen mehr Taktgefühl", ärgert sich Eric in seiner Instagram-Story.

Dabei stellt Eric auch für seine Fans noch einmal klar: Er wollte Josi mit den Autogrammkarten von sich nicht provozieren, sondern ihr lediglich eine Freude machen. "Ich habe selbst auf die Poster und die Karten geschrieben: 'Danke für die schöne Zeit'", beteuert er weiter. Die vermeintlich herablassenden Worte seiner Ex hätten das TV-Sternchen deshalb umso mehr enttäuscht.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Realitystar

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

