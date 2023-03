Mit 32: YouTuber Brian Sandowski erliegt Krebserkrankung

Brian Sandowski hat den schweren Kampf verloren. Dem deutschen YouTuber stand eine große Karriere bevor, doch im April 2014 folgte eine Schockdiagnose: Beim Internetstar wurde ein Medulloblastom in seinem Gehirn entdeckt. Zunächst schien es dem Blogger besser zu gehen – er überstand erfolgreich die OP und auch die Chemotherapie schlug gut bei ihm an. Doch jetzt folgen traurige Nachrichten. Brian erlag seinem Krebsleiden.

Auf seinem Instagram-Profil wurde folgendes Statement veröffentlicht: "Am 12.03.2023 hat Brian entschieden, den Kampf gegen den Krebs zu beenden." Der 32-Jährige soll von seinen Liebsten umgeben gewesen sein: "Er ist in Anwesenheit seiner Familie und seiner Freunde zu Hause eingeschlafen. Danke an alle, die ihn unterstützt haben."

Mit seiner Erkrankung ging Brian stets offen und ehrlich um. Nachdem der Krebs 2018 zurückgekehrt war, entschloss er sich dazu, die Krankheit und den Umgang damit mit seinen Fans zu teilen. Auf seinem YouTube-Profil sind inzwischen mehrere 1000 Videos zu sehen, die Brian in der wohl schlimmsten Phase seines Lebens zeigten.

Instagram / briansandowski Brian Sandowski im Dezember 2021

Instagram / briansandowski Brian Sandowski im August 2021

Instagram / briansandowski Brian Sandowski mit seiner Oma im April 2021

