Nach "Make Love, Fake Love": Max und Yeliz hatten Kontakt!

Max Bornmann und Yeliz Koc (29) verstehen sich offenbar noch gut! Der Hottie nahm an der Datingshow Make Love, Fake Love teil. In diesem Format suchte das einstige Bachelor-Girl unter Singles und vergebenen Männern die große Liebe. Max, der eigentlich in einer Beziehung war, kam der Beauty körperlich sehr nah. Letztendlich entschied sie sich aber für Jannik Kontalis. Promiflash verriet der 25-Jährige: Er und die Mama einer Tochter schrieben sich nach der Aufzeichnung trotzdem noch!

