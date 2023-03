Wegen Missverständnis: Bachelor-Giovanna ist sauer auf David

Da haben die beiden wohl aneinander vorbeigeredet. In der dritten Folge von "Der Bachelor" startete David Jackson den Versuch, mehrere Mädels gleichzeitig kennenzulernen. Mit einem Fragebogen versuchte er herauszufinden, welche der Girls die meisten Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit ihm haben. Kandidatin Giovanna hatte dann das Gefühl, dass der Rosenverteiler nicht weiß, was er will. Und das führte zu einem unangenehmen Missverständnis zwischen David und Giovanna.

In der aktuellen Folge "Der Bachelor" stellten Giovanna und David eigentlich fest, dass sie eine Menge Gemeinsamkeiten haben. Für die Versicherungskauffrau eine wichtige Voraussetzung für eine Beziehung. Doch David schien das anders zu sehen. Er findet Gegensätze eigentlich sogar interessant. Dass er später meinte, Gemeinsamkeiten seien aber wesentlich wichtiger, konnte Giovanna so gar nicht nachvollziehen. "Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, weil er das ja so kommuniziert hat, dass ihm Gegensätze wichtiger sind", wunderte sich die 27-Jährige. Sie wurde sogar so wütend, dass sie ankündigte, die Villa am nächsten Tag verlassen zu wollen: "Ich will mich hier nicht lächerlich machen."

In der Nacht der Rosen nahm David dann aber Giovanna passenderweise beiseite und suchte das Gespräch. Nachdem sie ihm ihr Problem erklärt hatte, klärte David die Situation auf. "Das tut mir auch leid. Das ist ja auch unschön für dich im Moment, aber das ist absolut keine Absicht", entschuldigte er sich. Dass er den Fehler einsah, glättete die Wogen und Giovanna entschied sich zu bleiben.

RTL David Jackson mit den Bachelor-Kandidatinnen Giovanna, Lisa und Xenia

Instagram / giovanna.lnghrst Giovanna Langhorst, Bachelor-Kandidatin 2023

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

