Brooklyn Beckham befürchtete, am Altar verlassen zu werden

Da hat er wohl Panik bekommen. Seit einer Halloween-Party 2019 sind Brooklyn Beckham (24) und Nicola Peltz (28) ein Paar. Im April 2022 folgte ihre Hochzeit auf dem Anwesen ihrer Eltern. Die Verlobung kam für Nicola nicht überraschend: Denn Brooklyn stellte von Anfang an klar, dass sie die Frau seines Lebens ist und er sie heiraten wolle. Nicola verriet jetzt aber auch, was Brooklyn am Tag der Hochzeit kurz nervös machte!

Nicola spricht jetzt ehrlich über ihre Beziehung mit Brooklyn im Cosmopolitan-Interview. Sie erklärt, dass das Paar nahezu jede Nacht miteinander verbringe: "Die einzige Nacht, die wir getrennt verbracht haben, war die vor unserer Hochzeit. [...] Beim Fotomachen habe ich dann nicht auf die Zeit geachtet." Brooklyn habe ihr mehrere Nachrichten geschrieben: "'Kommst du zum Altar? Was machst du? Bist du bereit?' Ich versicherte ihm, dass ich da sein werde."

Auch über die Zukunft haben die beiden Verliebten schon viel gesprochen. Nicola und Brooklyn wünschen sich beide eine große Familie, wobei sie auch klarstellt: "Ich will erst noch einige Dinge in meiner Karriere erreichen. Wir brauchen auch ein richtiges Haus – wir haben ja auch fünf Hunde."

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham, August 2022

Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de