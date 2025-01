König Frederik strahlt mit Prinz Joachim bei Neujahrsgala

Ein herzliches Wiedersehen in Dänemark: König Frederik X. (56) und sein jüngerer Bruder Prinz Joachim (55) trafen erstmals nach den Weihnachtsfeiertagen wieder aufeinander. Am 7. Januar nahmen die Royals an einem Neujahrsempfang im Christiansborg-Palast in Kopenhagen teil, bei dem über 1.000 Gäste anwesend waren – darunter Repräsentanten der dänischen Streitkräfte und Mitglieder wichtiger nationaler Organisationen. Ein Instagram-Foto, das den König und den Prinzen beim Händedruck zeigt, hielt den besonderen Moment der freudestrahlenden Geschwister fest. Joachim reiste für das Event sogar extra aus den USA an, wo er seit September 2023 mit seiner Frau, Prinzessin Marie (48), und den gemeinsamen Kindern lebt.

Der 55-jährige Prinz Joachim ist aktuell als Militärattaché an der dänischen Botschaft in Washington D.C. tätig, nachdem die Familie zuvor einige Jahre in Paris gelebt hatte. Während Frederik und seine Frau Königin Mary (52) Weihnachten traditionell auf Schloss Marselisborg in Aarhus verbrachten, feierte Joachim mit Marie und seinen Kindern, Prinz Felix (22) und Prinz Nikolai (25), gemeinsam mit Maries Familie.

Schon beim Neujahrsgaladinner, das am 1. Januar im Amalienborg-Palast stattfand, war Joachim aber wieder mit seinem Bruder vereint. Festliche Eleganz war dabei das Motto: Während Marie in einer samtblauen Robe mit passender Tiara begeisterte, zeigte sich ihr Ehemann in königlicher Montur in Schwarz- und Goldtönen und kombinierte dazu eine blaue Hose. Zudem trug er eine prunkvolle Kopfbedeckung sowie seine Verdienstorden an der Brust.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Nikolai, Prinzessin Marie, Prinz Joachim und Prinz Felix, dänisches Königshaus

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Joachim und Prinzessin Marie, Januar 2025

Anzeige Anzeige