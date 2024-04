So geht es Prinz Joachims Familie nach ihrem Titelentzug

Prinz Joachim (54) und seine Frau Prinzessin Marie (48) geben ein Lebensupdate! Vor eineinhalb Jahren sorgte Königin Margrethe von Dänemark (84) für einen Paukenschlag: Die dänische Monarchin verkündete, dass sie den Kindern ihres zweitgeborenen Sohnes im Zuge der Verschlankung der Monarchie die Titel entzieht. Daraufhin entbrannte ein Streit innerhalb der königlichen Familie. Ganz beigelegt wurde dieser anscheinend nicht, wie Marie im Interview mit Washington Post durchblicken lässt. "Wir waren nicht glücklich darüber, wie es passiert ist. Aber es ist eine Familienangelegenheit. Es ist kompliziert", beantwortet sie die Frage, wie sie heute über den Skandal denkt und fügt hinzu: "Es ist auch ihr Name. Es ist ihre Identität, seit sie geboren wurden. Es ist also mehr als nur ein Titel, den die Leute sehen."

Prinz Joachim scheint sich im Gegensatz zu seiner Frau jedoch nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen zu wollen, stattdessen versucht er offenbar positiv in die Zukunft zu blicken und erklärt: "Wir haben uns weiterentwickelt." Seit dem vergangenen Jahr wohnt Joachim zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in den USA. Dort trat er eine neue Position im Verteidigungsministerium der dänischen Botschaft an. "Wir leben jetzt seit sieben Monaten hier, und nur sehr wenige Menschen wissen, wer wir sind, abgesehen von den Dänen", schwärmt der jüngste Sohn der dänischen Monarchin über seine neue Heimat.

Am 14. Januar wurde Joachims Bruder Frederik (55) zum dänischen König ernannt. Dass insbesondere Marie noch schlecht auf die Familie ihres Mannes zu sprechen ist, ließ ihre fehlende Teilnahme an Frederiks Krönung bereits erahnen. Während sein Bruder extra aus den USA anreiste, um Frederik zu unterstützen, blieben Marie und ihre Kinder in den Staaten zurück. "Prinz Joachim wird dort sein, aber die Kinder gehen zur Schule. Es gibt keinen besonderen Grund", erklärte ein Sprecher des Palastes gegenüber Hello!.

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim

Getty Images Prinz Joachim von Dänemark in Paris, Januar 2020

