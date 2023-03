"Let's Dance"-Ekat zu streng? Timon Krause spricht Klartext!

Übertreibt Ekaterina Leonova (35) es ein wenig mit ihrem Ehrgeiz? Die Let's Dance-Profitänzerin trainiert mit dem Mentalisten Timon Krause (28). Offenbar mit Erfolg: Das Duo lieferte bislang eigentlich nur gute Performances ab. Diese Leistung kommt natürlich nicht von ungefähr – das Tanzpaar übt hart für die Liveshows. Aber erwartet Ekat dabei manchmal ein bisschen zu viel von Timon? Promiflash hat nachgefragt.

Nach der Sendung am Freitag haben Timon und Ekat mit Promiflash über ihre gute Leistung gesprochen. "Ekat hat sich extrem gefreut und ich habe schon eine Duckhaltung eingenommen, weil ich dachte, es gibt wieder die Peitsche. Aber ich glaube nicht, dass das aus einer Strenge kommt, Ekat hat einfach eine Erwartungshaltung und Ansprüche", plauderte er aus. Wenn die Brünette denke, dass ihr Schützling etwas kann, dann wolle sie auch, dass das umgesetzt wird.

Ekat war total stolz auf die Leistung von Timon – vor allem, weil die Generalprobe eigentlich nicht ganz so gut lief. "Deswegen war ich sehr froh, dass in der Show alles so gut funktioniert hat", freute die 35-Jährige sich.

Timon Krause und Ekaterina Leonova

Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance"

Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

