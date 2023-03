Natur pur: Selena Gomez verzückt ihre Fans ganz ohne Make-up

Selena Gomez (30) zeigt sich erneut komplett ungeschminkt! Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin ist bei ihren Fans besonders beliebt dafür, sich von ihrer offenen und verletzlichen Seite zu präsentieren. Im Netz können sich die Follower der Beauty mittlerweile immer öfter über ungeschönte, filterlose Selfies der Unternehmerin freuen. So auch jetzt wieder, denn: Selena zeigt ihren natürlich strahlenden Teint ganz ohne Make-up!

"Violette Chemie", betitelt die 30-Jährige die zwei Schnappschüsse, die sie auf ihrem Instagram-Kanal postet. Darauf trägt sie ihre lange Wallemähne offen über ihre Schulter und offenbar auch kein Make-up. Das Teilen von realistischeren Bildern auf Social-Media scheint der "Only Murderers in the Building"-Darstellerin am Herzen zu liegen – es ist in diesem Jahr der dritte Beitrag dieser Art. Auch das Feedback ihrer Fangemeinde spricht für sich: In nur wenigen Stunden erzielten die Fotos mehr als 13 Millionen Likes. In der Kommentarspalte finden sich auch einige Promis wieder. Miley Cyrus (30) versieht den Post mit einem roten Herz, während Paris Hilton (42) dem Beitrag mit einem Herzaugen-Emoji zuspricht.

In der Doku-Serie "Briefe an..." von Apple TV+ inspiriert Selena ihre Anhänger zurzeit weiter mit ihrer Offenheit. "Die Geschichte einer einzigen Person kann die Welt verändern", hieß es in der Vorschau dazu. "Ich kann diese Konversationen mit meinen Fans haben, denn es sind nicht nur Fans: Es sind Menschen", äußerte die gebürtige Texanerin in dem Trailer.

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez im März 2023

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globes 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de