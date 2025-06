Dieser bekannte Rapper war Selena Gomez' Kindheitsschwarm

Selena Gomez (32) hat in Benny Blanco (37) ihre große Liebe gefunden. Aber wer war der Kindheitsschwarm des Popstars, bevor er mit dem Musikproduzenten zusammenkam? Das verrät Selena nun in der Show "Complex's Goat Talk" mit Karol G (34). Als die Sängerin gefragt wird, wer ihr Lieblingsrapper ist, gesteht sie: "Kann ich dir den Rapper verraten, in den ich damals verknallt war? Ice Cube (56)." Früher war sie noch ein Kind und erinnert sich heute: "Ich war total verknallt in ihn und ich war ungefähr fünf!"

Während des Gesprächs mit der kolumbianischen Musikerin plaudert Selena außerdem aus, dass es ihr ein weiterer Rapper damals ebenfalls besonders angetan hatte – jedoch nicht auf romantische Weise. "Eminem. Ich bin mit seiner Musik aufgewachsen, weil mein Papa ein DJ war. Er hat alle möglichen Songs geremixt – immer, wenn es ein Eminem-Lied war, war ich total begeistert", schmunzelt die "Good For You"-Interpretin.

Frühere Schwärmereien gehören aber der Vergangenheit an: Die Sängerin ist mittlerweile mit ihrem Benny verlobt und in Hochzeitsplanungen vertieft. Seit Dezember 2024 trägt sie stolz den Verlobungsring, den ihr zukünftiger Ehemann ihr angesteckt hat. Der Musikproduzent und Selena sind seit 2023 ein Paar und sprechen sogar schon von gemeinsamen Kindern.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Ice Cube, Rapper

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Mai 2025