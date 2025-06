Familienplanung mit Selena: Benny Blanco will Vater werden

Benny Blanco (37) hat im Gespräch mit dem Magazin InStyle offen über seinen Wunsch gesprochen, Vater zu werden. Der Musikproduzent, der seit Dezember 2024 mit Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (32) verlobt ist, erklärte: "Ich liebe Kinder; ich liebe es, Onkel zu sein. Aber ich möchte ein Vater sein, so Gott will. Ich träume und bete jeden Tag dafür." Auch Selena, die sich ebenso sehr auf eine mögliche Elternschaft freut, teilte in einem Podcast-Gespräch mit Jay Shetty (37) mit, wie groß ihre Liebe zu Kindern ist und dass sie sich darauf freut, diesen Schritt gemeinsam mit Benny zu gehen.

Das Paar, das seit Dezember 2023 offiziell zusammen ist, hat bereits einige große Meilensteine in seiner Beziehung erreicht. Neben ihrer Verlobung investierten die beiden kürzlich in ein 35-Millionen-Dollar-Anwesen in Beverly Hills, das sie liebevoll zu ihrem gemeinsamen Zuhause gestalten. Dennoch wird ihr Weg zur Familiengründung nicht der herkömmliche sein, wie Selena in einem Interview mit Vanity Fair verriet. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme, unter anderem ihrer Lupus-Erkrankung, kann sie selbst keine Kinder austragen. Doch für Selena ist klar: "Ich bin dankbar, dass es wunderbare Möglichkeiten wie Leihmutterschaft oder Adoption gibt, um eine Familie zu gründen."

Für Benny und Selena hat nicht nur die Musik eine besondere Bedeutung. Benny hat in der Vergangenheit an Songs auf Selenas Album "Revival" mitgearbeitet. Doch ihre Liebesgeschichte begann erst Jahre später, vermittelt durch Selenas Mutter Mandy (49). Benny betonte zudem im Interview, dass er viel über Beziehungen von seiner Mutter gelernt habe, die ihn schon früh mit wichtigen Lektionen über Kommunikation und Respekt ausgestattet hat. Selena hingegen ist die stolze große Schwester von Gracie, ihrer elfjährigen Halbschwester, und diese starke familiäre Verbindung prägt ihre Vorfreude auf die eigene Elternschaft.

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihrer Schwester Gracie Gomez

