Miley Cyrus verrät: Darum gründet sie keine Beauty-Linie

Miley Cyrus (32) sprach kürzlich im New York Times Podcast "The Interview" offen über ihre Karriere und ihre Leidenschaften. Dabei sorgte sie mit einer klaren Aussage für Aufsehen. Die Musikerin erinnerte sich an ein Gespräch mit ihrem Stiefvater, der sie fragte, warum sie – im Gegensatz zu vielen anderen Stars – keine eigene Make-up-Linie habe. Ihre Antwort fiel deutlich aus: "Weil das nicht meine Leidenschaft ist." Ihr Stiefvater habe ihr daraufhin gesagt: "Das ist die richtige Antwort." Miley ergänzte: "Ich habe keine Make-up-Linie, weil ich kein Make-up-Artist bin." Stattdessen konzentriert sich die Sängerin, deren neues Album "Something Beautiful" am 30. Mai erschienen ist, auf das, was ihr wirklich am Herzen liegt: ihre Musik.

Hinter ihrer ablehnenden Haltung gegenüber einer eigenen Kosmetiklinie steht offenbar ein klares Bekenntnis zu Authentizität und beruflichem Fokus. Mileys Aussage lässt Raum für Interpretation – gerade weil viele ihrer prominenten Kolleginnen in den letzten Jahren erfolgreich in der Beauty-Branche Fuß gefasst haben. Sängerinnen, Schauspielerinnen und Influencerinnen verbinden ihre Namen zunehmend mit Make-up- und Pflegeprodukten. Miley hingegen scheint sich bewusst davon abzugrenzen und bleibt ihrem kreativen Kern treu: der Musik. Ihre kürzlich erschienene Platte wird als Meilenstein in ihrer künstlerischen Entwicklung gefeiert – und gilt zugleich als Auftakt zu einer neuen, psychedelisch geprägten Ära.

Gerade Selena Gomez hat mit ihrer Kosmetiklinie Rare Beauty beeindruckende Erfolge gefeiert. Die Marke überzeugt nicht nur durch hohe Verkaufszahlen, sondern steht auch für Werte wie Selbstakzeptanz und innere Stärke. Ihre unternehmerische Vision hat Selena sogar einen Platz in der exklusiven Riege der Milliardäre eingebracht. Trotzdem bleibt Miley bei ihrer Entscheidung, sich aus diesem Geschäft herauszuhalten. Die Musikerin, die schon als Kind durch ihre Rolle als Hannah Montana weltberühmt wurde, hat sich im Laufe der Jahre als vielseitige Künstlerin etabliert – und dabei konsequent ihren eigenen Weg gewählt, ohne dem Mainstream zu folgen.

Getty Images Miley Cyrus bei der Met Gala, Mai 2025

Getty Images Miley Cyrus bei den Golden Globes 2025

