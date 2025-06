Wegen Vape: Fans sind in Sorge um Selena Gomez' Gesundheit

Selena Gomez (32) hat mit einem viralen Instagram-Video ihre Fans in Sorge versetzt. In der Aufnahme ist die Sängerin am 31. Mai dabei zu sehen, wie sie während einer Styling-Session zusammen mit ihrer Freundin Taylor Swift (35) etwas zu inhalieren schien, was viele als Rauchen interpretierten. In einer Nahaufnahme konnte man erkennen, dass Selena ein Gerät in der Hand hielt, das einer E-Zigarette ähnelt. Fans zeigten sich in den Kommentaren besorgt, da das Vapen potenziell negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben könnte, insbesondere mit Blick auf ihre Lupus-Erkrankung und die vergangene Nierentransplantation.

Die 32-Jährige leidet seit 2013 an Lupus und erhielt 2017 eine Niere von ihrer ehemaligen besten Freundin Francia Raisa (36). Diese Entscheidung rettete ihr damals das Leben, führte aber später zu Spannungen zwischen den beiden Frauen. Francia zeigte sich Berichten zufolge enttäuscht von Selenas Lebensstil nach der Operation – der unter anderem den Konsum von Alkohol und möglicherweise das Rauchen einschloss. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Rauchen die Symptome von Lupus verschlimmern kann, da es das Immunsystem aktiviert. Doch unter den besorgten Kommentaren gab es auch Stimmen, die Selena verteidigten. "Sie ist erwachsen und kann ihre eigenen Entscheidungen treffen", schrieb ein Nutzer.

Das Verhältnis zwischen Selena und Francia war in den vergangenen Jahren immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt. Die beiden hatten sich 2007 kennengelernt und waren über viele Jahre eng befreundet. Nach der Transplantation zerbrach die Beziehung jedoch, obwohl sie sich später mehrfach versöhnten. Francia erklärte im "The Art of Kindness"-Podcast, dass die Entscheidung, ihre Niere zu spenden, eine persönliche und freiwillige Handlung war: "[Die Nierenspende] war definitiv eine persönliche Entscheidung. Es war definitiv nur ein Akt der Freundlichkeit, egal, was die Gerüchte sagen."

Getty Images Selena Gomez, März 2025

selenagomez Selena Gomez und Francia Raisa

