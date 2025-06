Selena Gomez feiert liebevoll den Geburtstag ihrer Schwester

Selena Gomez (32) hat ihrer kleinen Schwester Gracie Teefey (12) einen besonders rührenden Geburtstagsgruß gewidmet. Anlässlich des zwölften Geburtstags von Gracie am Donnerstag teilte die Sängerin und Schauspielerin einen herzerwärmenden Post auf Instagram. Zu sehen sind zahlreiche gemeinsame Erinnerungen der Schwestern – von Babyfotos bis hin zu besonderen Momenten wie Gracies erstem Auftritt auf dem roten Teppich bei der Premiere von "Frozen 2". Mit den Worten "Herzlichen Glückwunsch an meine kleine Schwester. Während ich das hier schreibe und weine, schmilzt mein Herz, weil ich weiß, dass du weißt, dass ich immer auf deiner Seite bin. Egal, was passiert. Ich liebe dich, kleines Mädchen" brachte Selena ihre tiefe Verbundenheit zu ihrer Schwester zum Ausdruck.

Die Fotoreihe enthielt eine Mischung aus alltäglichen Schnappschüssen und außergewöhnlichen Anlässen. Kuschelige Momente in Pyjamas und Schwesterndates am Meer waren ebenso vertreten wie ein Video, in dem eine jüngere Gracie Selena aufgeregt dazu auffordert, das Musikvideo "The Man" von Taylor Swift (35) anzusehen. Auch ein Screenshot einer FaceTime-Unterhaltung zwischen Gracie und der Sängerin Gracie Abrams (25) durfte nicht fehlen. Damit zeigte Selena, welche besondere Rolle ihre Schwester in ihrem Leben spielt und wie sie diese in die bunte Welt des Showbusiness einbezieht.

Selena, die auch als Schauspielerin große Erfolge feiert und derzeit mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) in einer glücklichen Beziehung ist, hat in der Vergangenheit oft über ihre Liebe zu Kindern gesprochen. Die enge Verbindung zu ihrer jüngeren Schwester spiegelt diesen Teil ihres Lebens wider. Zudem scheint das Thema Familie bei der Sängerin einen hohen Stellenwert zu haben, was sich möglicherweise auch in ihren gemeinsamen Zukunftsplänen mit Benny widerspiegelt. Ihre Herzlichkeit und Fürsorge für ihre Schwester zeigen, wie wichtig ihr familiärer Zusammenhalt ist.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und ihre Schwester Gracie Teefey

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

