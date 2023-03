"Briefe an...": Selena Gomez inspiriert mit ihrer Offenheit

Sie ist eine wahre Inspiration! Selena Gomez (30) ist eine amerikanische Sängerin und Schauspielerin und bekannt dafür, frei über ihre gesundheitlichen und psychischen Probleme zu reden. Damit gibt die 30-Jährige anderen den Mut, sich ihren ganz persönlichen Herausforderungen zu stellen. In der dokumentarischen Fernsehserie "Briefe an..." teilt Selena nun ihre Geschichte und bekommt Post von Menschen, deren Leben durch ihre Offenheit verändert wurde!

Der offizielle Apple-TV-Trailer der zweiten Staffel verspricht große Emotionen. "Die Geschichte einer einzigen Person kann die Welt verändern", steht unter der Vorschau. "Ich kann diese Konversationen mit meinen Fans haben, denn es sind nicht nur Fans: Es sind Menschen", äußert Selena in dem Trailer. "Diese Stimme, die gehört werden musste, war meine", erläutert die Sängerin. Sie habe zwar "großen Erfolg" gehabt, hätte jedoch "jederzeit einen Schlaganfall" auf der Bühne haben können – hier bezieht sie sich wohl auf ihre Lupus-Erkrankung.

"Briefe an..." ist eine Serie, die Botschaften von Menschen repräsentiert, deren Leben durch die Arbeit ikonischer Persönlichkeiten verändert wurde. Jede Folge handelt von einer anderen Führungspersönlichkeit. In der neusten Episode wird Selena und ihre Aufklärungsarbeit für mentale Gesundheit vorgestellt. Außerdem wird gezeigt, was für eine große Bedeutung die Offenheit der Sängerin hat.

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globes 2023

Getty Images Selena Gomez im Juni 2022

