"The Bold Type"-Star Katie Stevens hat ihr Baby bekommen!

Süße Nachrichten von Katie Stevens (30)! Die US-Amerikanerin ist vielen Fans vor allem durch ihre Rolle in der Serie The Bold Type bekannt. Abseits der Arbeit lief es auch in ihrem Privatleben zuletzt toll: Im November hatte die Beauty verkündet, dass sie ihr erstes Baby bekommt. Seitdem warteten ihre Fans sehnsüchtig auf die Geburt des Knirpses – jetzt ist es so weit: Katies Kind ist endlich auf der Welt!

Auf ihrem Instagram-Profil verkündete die Brünette die süßen News mit mehreren Fotos. Auf den Bildern halten die Neumama und ihr Mann Paul ihren Sprössling auf dem Arm, weitere Schnappschüsse zeigen die kleine Familie zudem kuschelnd im Bett. Zu den Aufnahmen schrieb Katie überglücklich: "Sie ist hier. 23. Februar 2023 – unsere süße Rome, wir sind so verliebt in dich!"

Katie und Paul sind bereits seit 2019 verheiratet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hatte die Schauspielerin bisher nicht nur gute Zeiten durchstehen müssen: Er war auch an ihrer Seite gewesen, als bei ihr ein Knoten in der Brust diagnostiziert worden war. Das Fibroadenom stellte sich aber als gutartig heraus.

Getty Images Paul Digiovanni und Katie Stevens, November 2022

Instagram / thekatiestevens Katie Stevens, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Paul Digiovanni und Katie Stevens, November 2021

