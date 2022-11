"The Bold Type"-Star Katie Stevens ist erstmals schwanger

Katie Stevens (29) hat schöne Nachrichten zu verkünden. Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle der selbstbewussten Journalistin Jane Sloan in der Comedy-Drama-Serie The Bold Type bekannt. Aber nicht nur in der Karriere läuft es bei Katie richtig gut, auch ihr Privatleben dürfte sie mehr als glücklich machen. Die 29-Jährige und ihr Partner Paul DiGiovanni gaben sich 2019 bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Um ihr Glück komplett zu machen, enthüllte Katie jetzt ihre erste Schwangerschaft.

Auf dem roten Teppich der CMA Awards 2022 in der Bridgestone Arena in Nashville verkündete das Paar die große Neuigkeit: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schauspielerin erschien mit einem großen Babybauch, den sie liebevoll streichelte. Durch ihr blaues, bodenlanges Kleid mit einigen Verzierungen wurde ihr Babykugel gekonnt in Szene gesetzt. Paul, der einen brauen Anzug mit einem dunklen Hemd kombinierte, strich ebenfalls voller Vorfreude über den Bauch seiner Partnerin.

Doch die Schauspielerin hat auch schlechtere Zeiten hinter sich. So entdeckte sie 2019 einen Knoten in ihrer Brust. "Ich war in Panik, so emotional", schrieb sie in ihrem Post. Sie wollte so schnell wie möglich Klarheit schaffen, vor allem, weil sie kurz vor ihrer Hochzeit stünde. Glücklicherweise stellte sich heraus: Bei dem Gewebe handelt es um ein Fibroadenom, einen gutartigen Knoten.

