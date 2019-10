Süße Neuigkeiten von Katie Stevens (26)! Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle der selbstbewussten Journalistin Jane Sloan in der Comedy-Drama-Serie "The Bold Type" bekannt. Außerdem arbeitet die Brünette nebenbei noch als Model und Influencerin – über eine halbe Million Fans folgen ihr allein auf Instagram. Dort teilt sie regelmäßig Updates aus ihrem Leben mit ihren Followern. Eines ihrer Lieblingsmotive: Ihr langjähriger Partner Paul DiGiovanni. Nun dürfen sich ihre Abonnenten wohl auf Hochzeitsfotos der beiden freuen: Katie und Paul haben geheiratet!

Laut Daily Mail haben die beiden sich am vergangenen Samstag in Tennessee die ewige Treue geschworen. Die Zeremonie sei hochromantisch und sehr klassisch gewesen – stolze 250 Familienmitglieder und Freunde wurden Zeuge ihres Jaworts. Auch einige von Katies Schauspielkollegen ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen: So war beispielsweise Modern Family-Star Sarah Hyland (28) mit ihrem Verlobten Wells Adams (35) vor Ort. Und auch Disney-Beauty Olivia Holt (22) feierte mit. Bisher wurden aber noch keine Bilder der Hochzeit veröffentlicht.

Für Katie ist mit der Heirat ihres Liebsten ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen. "Unser erstes Date war vor fünfeinhalb Jahren. Nachdem wir uns ein paar Monate lang gedatet hatten, wusste ich bereits, dass er einmal mein Ehemann werden muss", hatte die 26-Jährige kürzlich im People-Interview betont.

Instagram / thekatiestevens Schauspielerin Katie Stevens und ihr Mann Paul

Getty Images Wells Adams und Sarah Hyland im Januar 2018 in L.A.

Instagram / thekatiestevens Katie Stevens und ihr Mann Paul

