Kendall Jenner wünscht sich manchmal, nicht berühmt zu sein!

Das Leben als Promi gefällt ihr nicht immer! Kendall Jenner (27) befindet sich seit Kindheitstagen fast ununterbrochen im Auge der Öffentlichkeit. Die Beauty ist Teil des Kardashian-Jenner-Clans, der wohl bekanntesten Familie der Welt, und gilt als eines der erfolgreichsten Models überhaupt. Dass ihr das alles gelegentlich zu viel wird, äußerte sie bereits in vergangenen Jahren. Doch eigentlich meinte die Runway-Queen stets, für ihr prominentes Leben sei sie dankbar. Hat sich das nun geändert? Kendall wünscht sich manchmal, nicht berühmt zu sein!

Im Talk mit Vogue Italia schildert die 27-Jährige: "Ich habe gelernt, mich zu lieben. Aber ja, ich hatte und habe definitiv Momente, in welchen ich mir wünsche, ich könnte für ein paar Stunden aus dem Scheinwerferlicht treten." Doch sie sei generell nach wie vor sehr dankbar für all das, was sie hat, meint die Influencerin. Auch betont sie: "Ich schätze meine Privilegien, aber auch ich kann im Endeffekt nur hoffen, glücklich zu sein und meine Reise fortsetzen, die bestmögliche Version von mir selbst zu werden."

Die Schwester von Kylie Jenner (25) deutete in vergangenen Jahren bereits an, dass sie unter Angststörungen leide. Das ist verständlicherweise nicht einfach für sie. Doch eine Schulter zum Anlehnen in düsteren Momenten hat sie anscheinend wieder gefunden: Vor Kurzem wurde bekannt, dass das Model mit dem Latino-Rapper Bad Bunny (29) anbandeln soll.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Bad Bunny, Rapper

