Insider: Kendall Jenner und Bad Bunny gehen es langsam an

Was läuft da eigentlich zwischen Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29)? Vor wenigen Wochen hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass das Model mit dem Rapper anbandelt. Hin und wieder wurden die beiden seither gemeinsam gesichtet – sogar zu einem Kuss soll es in der Öffentlichkeit bereits gekommen sein. Nun verriet ein Insider, wie es wirklich um Kendall und Bad Bunny steht.

"Sie lassen die Dinge erst einmal langsam angehen und schauen, wohin sich die Dinge in Zukunft entwickeln", plauderte die Quelle gegenüber Entertainment Tonight aus. Derzeit würden die 27-Jährige und der Musiker ihre gemeinsame Zeit einfach nur genießen. "Sie verstehen sich sehr gut und haben gemeinsame Freunde. Ihre Familie unterstützt die Beziehung. Alle sind glücklich, dass Kendall glücklich ist", betonte der Insider weiter.

Erst im November hatte Kendall sich zum zweiten Mal von dem Basketballspieler Devin Booker (26) getrennt. Wie der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nahestehende Personen gegenüber People ausgeplaudert hatten, seien die beiden jedoch im Guten auseinandergegangen.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Abphotographyla / BACKGRID / Action Press Devin Booker und Kendall Jenner in West Hollywood, August 2022

