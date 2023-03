Nach Helene Fischers Verletzung: Neue Tour-Termine!

Die Konzerttermine stehen fest! Helene Fischer (38) gab vor wenigen Wochen bekannt, dass sie ihre "Rausch"-Tour verschieben muss, die eigentlich im Zeitraum von März bis Oktober stattfinden sollte. Als Grund für die Verlegung erklärte die "Achterbahn"-Interpretin, dass sie sich eine Rippenfraktur zugezogen hatte. Ihre Fans waren enttäuscht, doch zeigten Einsicht – und nun dürfen sie sich freuen, denn: Das Datum des Auftakts der "Rausch"-Tour wurde bekannt gegeben!

Der Veranstalter Live Nation sorgte für Klarheit. Die lang ersehnte Konzertreihe von Helene beginne am 11. April in Hamburg und werde im Anschluss in den Städten Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen und Berlin fortgesetzt. Der Schlager-Ikone liege es sehr am Herzen, dass sämtliche von den Fans gekauften Tickets ihre Gültigkeit behalten und nicht die Konzertbesucher die Leidtragenden dafür sind, dass die "Herzbeben"-Interpretin ihre Tour verschieben musste.

Vor Kurzem wurde noch spekuliert, ob die Tour überhaupt zeitnah im April starten könne. Ein Sportmediziner schilderte schließlich: "Es vergehen circa vier bis sechs Wochen, bis der Knochen wieder fest ist." Der Arzt machte deutlich, dass die Genesungszeit von Patient zu Patient variiere und jeder Verletzte für sich selbst entscheiden müsse, ob die jeweiligen Schmerzen auszuhalten sind.

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Getty Images Helene Fischer im August 2022

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

