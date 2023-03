Helene Fischers Rippenbruch: Kann Tour im April starten?

Hat sie sich zu viel vorgenommen? Die Schlagersängerin Helene Fischer (38) hatte eine große Tour geplant. Diese hätte heute, am 21. März, planmäßig starten sollen. Doch dann der Schock: Wenige Tage vor der Auftaktshow verletzte sich die gebürtige Russin bei den Proben und brach sich eine Rippe. Daher werden die ersten Konzerte verschoben. Schon am 11. April will Helene aber auf der Bühne stehen und nicht nur singen, sondern auch mit ihrer akrobatischen Bühnenshow begeistern. Aber ist das überhaupt möglich?

Wie Bild berichtet, hat sich ein Sport-Arzt über die Situation informiert. Er betont: "Es vergehen circa vier bis sechs Wochen, bis der Knochen wieder fest ist." Helenes neuer Tourstart ist aber in rund drei Wochen. Wenn die "Atemlos"-Interpretin lediglich ihre Songs zum Besten geben würde ohne ihre krassen Stunts, wäre das kein Problem. Jedoch probt die Blondine seit Monaten mit den Artisten des kanadischen Unternehmens Cirque du Soleil.

Eine Rippenfraktur sei sehr schmerzhaft, erklärt der Arzt weiter, weswegen man viele Schmerzmittel verabreicht. "Ganz wichtig ist, dass der Patient richtig durchatmen kann. [...] Das muss im Endeffekt jeder für sich entscheiden, wie gut er oder sie sich fühlt, ob die Schmerzen auszuhalten sind und wie gut man Luft bekommt", heißt es weiter. Würdet ihr Helenes Konzert auch ohne Bühnenshow sehen wollen? Stimmt unten ab!

Getty Images Helene Fischer im August 2022

Getty Images Helene Fischer bei einem Konzert in München im August 2022

ActionPress Helene Fischer, Musikerin

