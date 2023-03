Sexy! Kendall Jenner verblüfft Fans im roten Latex-Dress

Kendall Jenner (27) zeigt mal wieder, was sie zu bieten hat! Trotz ihrer berühmten Familie machte sich die TV-Bekanntheit auch außerhalb des Kardashian-Jenner-Clans einen Namen: Schon seit mehreren Jahren begeistert Kendall die Mode-Fans auf den internationalen Laufstegen. Aber auch vor der Kamera fühlt sich die Beauty während Fotoshootings wohl – das bewies sie jetzt erneut ihren Fans: In einem hautengen Kleid warf sich Kendall in Pose!

Auf den Bildern, die The Sun vorliegen, posiert die 27-Jährige für die Pariser Marke Messika – dafür machte es sich Kendall in einem roten, figurbetonten Lack-Dress in einem alten Pontiac bequem. "Ich liebe alte amerikanische Autos, daher war es wunderbar, diese mythische Aura aufsaugen zu können", schwärmte Kendall zudem von dem Shooting.

Was wohl Kendalls neuster Fang Bad Bunny (29) zu diesen heißen Schnappschüssen sagt? Bereits seit einigen Wochen sollen die beiden miteinander anbandeln – überstürzen wollen sie dabei aber nichts. "Sie lassen die Dinge erst einmal langsam angehen und schauen, wohin sich die Dinge in Zukunft entwickeln", plauderte die Quelle gegenüber Entertainment Tonight aus.

Getty Images Kendall Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Bad Bunny bei den American Music Awards 2021

