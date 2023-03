Sehr innig: Liebes-Outing bei Kendall Jenner und Bad Bunny?

Werden sie das neue Traumpaar Hollywoods? Kendall Jenner (27) hatte in den vergangenen Jahren bereits die ein oder andere Beziehung mit bekannten Basketballspielern. Nachdem sie in der Sportwelt bisher keine Liebe gefunden hatte, stürzte sie sich wohl wieder in andere Gewässer und startete Annäherungen mit einem Musikstar. Denn sie wurde sehr innig mit Latin-Rapper Bad Bunny (28) nach einem Sushi-Date gesichtet: Bestätigt Kendall damit etwa ihre Liebe zu dem Musiker?

Wie Bilder zeigen, die TMZ vorliegen, umarmt das Model den 28-Jährigen leidenschaftlich umgeben von Security-Männern. Auf einem der Fotos sieht es so aus, als würde die Brünette Bad Bunny sogar küssen. Es heißt, sie seien zuvor unter anderem mit Kendalls Schwester Kylie (25) unterwegs gewesen. Die Laufsteg-Queen war schlicht mit einer grünen Jacke bekleidet, ihre männliche Begleitung zeigte sich mit einer beigen Hose, College-Jacke sowie mit Basecap.

Vor wenigen Tagen merkte bereits ein Insider an: "Kendall und Bad Bunny hängen oft miteinander ab und haben Spaß zusammen." Es heißt, das Model und der Musiker seien einander von Freunden vorgestellt worden.

Getty Images Bad Bunny, Rapper

Getty Images Kendall Jenner, Model

Instagram / badbunnypr Rapper Bad Bunny

