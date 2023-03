1.500 Besucher: Ed Sheeran gibt ein Konzert in Deutschland

Ed Sheeran (32) wird nur ein Konzert in Deutschland geben! Nach vielen Spekulationen über den Namen des neuen Albums des Sängers hat er bestätigt, dass es "–" ("Subtract") heißen und am 5. Mai 2023 erscheinen wird. Zuvor sollen sich die Fans jedoch schon den Song "Eyes Closed" anhören können, um die Vorfreude zu steigern. Doch eine großartige Neuigkeit dürfte jetzt vor allen Dingen die deutschen Zuhörer hellhörig werden lassen. Ed kündigte jetzt sein einziges Deutschlandkonzert bei der diesjährigen Tour an!

Und noch eine Besonderheit wird dieses Konzert bieten. "Er wird in Deutschland nicht in Arenen spielen, sondern im Admiralspalast [in Berlin]. Eine Location mit einer Kapazität von nur maximal 1.500 Personen", hieß es in einer Pressemitteilung seitens des Musik-Labels Warner Music. Das letzte Konzert des "Galway Girl"-Sängers hat in Deutschland im Jahr 2012 stattgefunden – es handelt sich also um eine Sensation. "Wer es schafft, ein Ticket zu ergattern, kann sich also sicher sein, einem ganz besonderen Abend beizuwohnen", wurde noch einmal betont.

Am vergangenen Mittwoch sprach Ed über weitere Alben, die er in seinem Leben noch veröffentlichen möchte. "Ich habe in meinem Testament festgelegt, dass das letzte Album nach meinem Tod veröffentlicht wird", erklärte der Rotschopf.

Ed Sheeran im Oktober 2022

Ed Sheeran im Februar 2018

Ed Sheeran im November 2017

