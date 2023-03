Ed Sheeran plant, Album nach seinem Tod zu veröffentlichen!

Er verfolgt einen besonderen Plan! Ed Sheeran (32) hat vor, am 5. Mai sein neues Album "-" zu veröffentlichen. Eine erste Single mit dem Titel "Eyes Closed" soll in zwei Tagen auf dem Markt erscheinen und handelt von seinem Schmerz über den Verlust eines engen Freundes. Während die Fans also durchaus auf das kommende musikalische Projekt des Sängers gespannt sein können, plant der Sänger weit in die Zukunft: Tatsächlich arbeitet Ed bereits jetzt an einem Album, welches er nach seinem Tod veröffentlichen will!

Im Talk mit Rolling Stone schildert der Rotschopf, dass er vorhabe, noch genau fünf Alben auf den Markt zu bringen. "Das letzte der fünf Werke möchte ich langsam machen und hier und da Songs hinzufügen, damit es für den Rest meines Lebens perfekt ist", erklärt Ed. Der "Shape Of You"-Interpret führt fort: "Ich habe in meinem Testament festgelegt, dass dieses letzte Album nach meinem Tod veröffentlicht wird."

Daran wollen seine Fans wohl jetzt noch nicht denken. In den sozialen Medien scheint die Freude über den Release seines kommenden Werkes "-" sehr groß. Ein User äußerte beispielsweise: "Das Album wird so intim, aber gleichzeitig auch so mächtig!" Ein weiterer Kommentar lautete: "Ich weiß jetzt schon, dass ich heulen werde. Es wird einfach nur ein Meisterwerk!"

Getty Images Ed Sheeran im Dezember 2017

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran im November 2021

