Beim Gruppendate: Bachelor David und Chiara massieren sich

David Jackson geht auf Tuchfühlung! In der diesjährigen Der Bachelor-Staffel sucht der Content Creator seine große Liebe – aufregende Gruppen- und Einzeldates dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Einigen Kandidatinnen kam der Rosenkavalier bereits sehr nahe: So konnte er unter anderem mit der Kandidatin Chiara Dülberg eine enge Bindung aufbauen. Nun wollte David die Beziehung zu der dunkelhaarigen Beauty anscheinend weiter vertiefen...

In der aktuellen Folge kommen sich die beiden körperlich nahe – obwohl der Rosenkavalier und seine Umwerberinnen eigentlich auf einem Gruppendate sind. "Sehr sehr früh, sehr sehr viel Körperkontakt", erklärte Chiara, nachdem der Bachelor sie massierte. Gestört habe sie diese Nähe aber nicht. Die Zuschauer sind hingegen weniger von dem Date begeistert. "Ich würde lieber den Sand am Strand essen als von jemandem massiert werden, den ich erst circa dreimal gesehen habe", postete jemand unter anderem auf Twitter.

Bereits das erste Date mit Chiaras Mitstreiterin Leyla überzeugte die Zuschauer des Dateformats nicht. "Wow. Was für ein Vibe und Flow zwischen den beiden", schreibt ein User ironisch auf der Social-Media-Plattform, während zwischen David und der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin Funkstille herrscht.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL David Jackson und Leyla Lahouar bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de