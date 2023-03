Peinlich? Unangenehme Stille beim Bachelor-Date mit Leyla

Ob David Jackson und Leyla Lahouar wirklich auf einer Wellenlänge sind? In der diesjährigen Der Bachelor-Staffel hofft der Content Creator seine große Liebe zu finden – romantische Dates und tiefgründige Gespräche dürfen dabei natürlich nicht fehlen. In der aktuellen Folge hatte Leyla das große Glück und durfte David bei einem Einzeldate näher kennenlernen. Das romantische Picknick lief allerdings anders als erwartet...

In der heutigen Folge sollen die Kandidatinnen selbst entscheiden, welche Beauty am besten zu dem Rosenkavalier passt, wobei ihre Wahl auf Leyla fällt – das Date läuft aber alles andere als rund: Statt sich angeregt auszutauschen, herrscht zwischen den beiden Funkstille. Die Zuschauer finden es amüsant. "Wow. Was für ein Vibe und Flow zwischen den Beiden", schreibt ein User ironisch auf Twitter, während ein weiterer kommentiert: "Gott, ist das unangenehm!"

Während die Zuschauer alles andere als begeistert von dem Date sind, schien David seine Zeit mit Leyla schon zu genießen: "Leyla war auch heute wieder sehr schlagfertig!" Aber auch die Beauty war anscheinend von dem Picknick überzeugt: "Es war auf jeden Fall mehr Vibe da als sonst. Ich glaub schon, dass er mich gut findet", berichtete Leyla nach dem Date.

