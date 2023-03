Gisele Bündchen spricht erstmals über die Scheidung von Tom!

Jetzt bricht sie ihr Schweigen! Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) lassen sich scheiden. Das Model und der Ex-Footballer gaben dies in einem Statement im Oktober 2022 bekannt. Doch danach äußerten sich nur Insider ausführlich zu der Trennung. Aber damit ist nun Schluss. In einem intimen Interview mit Vanity Fair spricht Gisele ganz offen über ihre Gefühlswelt nach der Scheidung: "Es ist hart, weil man sich vorstellt, dass sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise verlaufen würde, und man hat alles getan, was man konnte."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de